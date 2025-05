V Turčiji pridržali slovenskega častnega konzula

Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu naj bi pridržali kar 45 ljudi, med njimi tudi Mustafo Basar Ariogluja ter nekaj njegovih poslovnih partnerjev. Preiskave naj bi v več turških mestih potekale zaradi sumov korupcije, goljufij, podkupovanj in izsiljevanj.

Potem ko je podjetje zašlo v težave, je večina zaposlenih podpisala sporazumne odpovedi in se vrnila v domovino, približno 50 pa jih še vztraja v začasnem nastanitvenem kampu. Bojijo se, da jih bo delodajalec izigral in da bodo ostali brez plačila in odpravnin.