V Ugandi strela ubila 10 otrok, ki so igrali nogomet

Otroci so igrali nogomet, ko jih je močan dež prisilil, da so si zavetje poiskali v bližnji zgradbi. Stavbo, napolnjeno s travo, je udarila strela. Na kraju je bilo ubitih devet otrok, starih od 13 do 15 let, en je umrl na poti v bolnišnico, trije pa so udarec strele preživeli in so na zdravljenju v bolnišnici.

V severozahodni regiji Ugande v zadnjih časih beležijo močno deževje z grmenjem in strelami.

Strele vzele že več življenj

To je najhujša tovrstna nesreča v Ugandi od leta 2011, ko je bilo v šoli na severozahodu regije ubitih 18 otrok. Istega leta je zaradi strel v enem tednu umrlo tudi 28 ljudi. Februarja letos so bile po udaru strele ubite tudi štiri redke gorske gorile.