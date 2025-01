V UKC Ljubljana umrl obsojenec, ki je v celici na Dobu zanetil požar

Časnik Večer je poročal, da so pravosodni policisti na dogajanje postali pozorni, ko so zaslišali njegovo kričanje in razbijanje po vratih.

"Sprva je obsojenec s svojim vedenjem huje motil soobsojence, zato mu je bila odrejena odstranitev v posebni prostor, v skladu z 236. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki pa ni bila izvedena. Obsojenec je namreč hkrati poškodoval vrata bivalnega prostora, da se niso dala odpirati in v bivalnem prostoru zanetil požar," so pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks).

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) so nam potrdili, da je umrl obsojenec, ki je minuli teden zanetil požar v bivalnem prostoru Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. "Smrt je bila včeraj potrjena s strani zdravstvene ustanove, kjer se je obsojenec po dogodku zdravil. V skladu s Pravilnikom o izvrševanju kazni zapora bo generalni direktor izmed delavcev Generalnega urada imenoval tričlansko komisijo, ki bo ugotovila okoliščine obsojenčeve smrti in se opredelila tudi do pravilnosti ravnanja zavoda v zvezi z dogodkom," so nam povedali na URSIKS.

Pravosodni policisti so ravnali po protokolu – izvedli so obveščanje pristojnih služb o požaru in evakuirali obsojence iz bližnjih bivalnih prostorov. "Po tem, ko so zaposleni uspeli odpreti vrata sobe, kjer je bil zaneten požar, so pravosodni policisti stopili v prostor, pogasili požar in nemudoma pričeli z oživljanjem obsojenca, ki ni kazal znakov življenja."

Z oživljanjem je nadaljevalo zdravstveno osebje v zavodu, aktivirali pa so tudi nujno medicinsko pomoč. "Zaradi zasedenosti reševalnih vozil je bila s strani dispečerja aktivirana helikopterska nujna medicinska pomoč, s pomočjo katere je bil obsojenec odpeljan v zdravstveno ustanovo," so sporočili iz Ursiksa.

Teden dni je bil v kritičnem stanju, včeraj pa je umrl.

Po poročanju časnika Večer gre za tujega državljana, ki je prestajal kazen zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo.

"Nameščen je bil v 1. oddelku zavoda, kjer se na podlagi 98. a člena ZIKS-1 izvaja poseben strožji režim. Direktor zavoda namesti v poseben strožji režim tiste obsojence, ki so izrazito begosumni, s svojim vedenjem huje motijo druge obsojence ali delavce zavoda, so nevarni, ker ogrožajo življenje ali zdravje drugih, ali so ogroženi, ker jih ogrožajo ali jim grozijo drugi obsojenci," so še pojasnili na Ursiks.

Poudarili so, da generalni direktor o dogodku pričakuje podrobno poročilo zavoda, na podlagi katerega se bo lahko odločal o nadaljnjih postopkih.