V UKC Maribor obravnavali moškega, ki mu je raketa poškodovala roko

"Policisti PP Rače so obravnavali poškodbo moškega, ki jo je utrpel pri izstreljevanju pirotehnike – raket. Moški je utrpel telesno poškodbo roke, zaradi česar je bil oskrbljen v UKC Maribor," so danes sporočili s PU Maribor.

V Ljubljani brez takšnih primerov, so pa bile štiri zastrupitve z alkoholom

Na ljubljanski urgenci so sicer v najdaljši noči v letu obravnavali 65 bolnikov, štiri so bile nujne intervencije na terenu. Te so bile med drugim potrebne, ker sta se dve osebi zastrupili s prepovedanimi substancami, je v izjavi za novinarje dejala dežurna urgentna zdravnica Špela Baznik.

Bolniki, ki so jih obravnavali na urgenci v Ljubljani, so imeli respiratorne okužbe, bolečine v trebuhu, vrtoglavico, več ljudi so obravnavali zaradi popitega alkohola, ena oseba je imela samomorilne misli. Poleg tega so obravnavali hujšo poškodbo zaradi padca, je še dejala.

"To je bila običajna, zelo delovna noč," je ocenila. Kot je dodala, je delalo skupno pet zdravnikov, med katerimi so bili urgentni in družinski zdravniki. Prav tako je bilo vključenih devet medicinskih sester.

Poškodb zaradi pirotehničnih sredstev niso obravnavali. Promocije za manjšo uporabo pirotehnike imajo učinke, je poudarila. Prav tako je zaradi svaril v javnosti o negativnih posledicah pitja alkohola manj zastrupitev z alkoholom, je dodala.

Za internistično prvo pomoč Interne klinike UKC Ljubljana je bila silvestrska noč zelo pestra. Obravnavali so 31 ljudi, od tega štiri zastrupitve z alkoholom in prepovedanimi substancami, veliko zahtevnega dela je bilo zaradi srčnih motenj, enega bolnika so zaradi življenjske ogroženosti premestili v enoto za intenzivno medicino, en bolnik pa je zaradi septičnega šoka umrl. Opravili so veliko urgentnih preiskav. Ob prihodu dnevne ekipe je na hodniku čakalo 22 bolnikov, večina na prosto posteljo na internih oddelkih.