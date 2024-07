V uporu zapornikov v Trstu osem poškodovanih

V zaporu Ernesto Mari v Trstu je sinoči prišlo do upora zapornikov, v katerem je bilo skupno poškodovanih osem ljudi. Zaporniki so protestirali zaradi prenatrpanosti objekta in slabih razmer za bivanje, ki jih je še poslabšal vročinski val. Na koncu so zaporniki sprejeli mediacijo, razmere so se do jutra umirile.