Na Goriškem neznanec krade defibrilatorje

Policija išče neznanega storilca, ki na Goriškem krade defibrilatorje. Potem ko so policisti poročali o tatvini petih defibrilatorjev na območju Goriških brd, so tokrat obravnavali še tatvino sedmih omenjenih naprav v več naselij na območju Banjške in Trnovske planote.

Minuli teden so na PU Nova Gorica poročali o tatvini petih defibrilatorjev na območju Goriških brd.Poleg omenjenih kaznivih dejanj pa so policisti pretekli konec tedna oziroma v petek obravnavali tatvino še sedmih AED defibrilatorjev v več naselij na območju Banjške in Trnovske planote. Tudi v teh primerih gre za podoben način storitve kaznivih dejanj. Neznani storilec je omenjene aparate zamenjal oziroma jih nadomestil z drugimi (nemškimi). Gre za drugi tip aparata, ki ne zadostuje slovenskim predpisom. S tem dejanjem je storilec oškodovancu povzročil materialno škodo v višini več tisoč evrov. Okoliščine in motiv za tovrstno dejanje Policija še preiskuje. O tatvini defibrilatorjev so obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Policijska preiskava poteka tudi v smeri suma kaznivega dejanja tatvine drugih nameščenih aparatov (nemških defibrilatorjev). Avtomatski zunanji defibrilator je naprava, ki lahko s pomočjo električnega sunka ponovno požene srce, s tem pa tudi reši življenje. Naprava je enostavna in povsem varna, ob upoštevanju navodil pa jo lahko uporablja kdorkoli. Zgodnja defibrilacija je ključna za preživetje bolnikov, ki utrpijo srčni zastoj. V zvezi z omenjenimi tatvinami policisti pozivajo vse, ki bi imeli koristne informacije, da se zglasijo na policijski postaji v Novi Gorici ali pa pišejo na elektronski naslovpp_nova_gorica.pung@policija.si.Lahko se sicer zglasijo tudi na kakšni drugi bližnji policijski postaji ali pa pokličejo interventno številko Policije 113.