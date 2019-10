V večstanovanjski hiši izbruhnil požar, evakuirali štiri družine

Ob 10.53 je v kraju Migojnice v občini Žalec zagorelo v podstrešnem stanovanju večstanovanjske stavbe.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Griže, Zabukovica, Vrbje, Žalec Gotovlje in Šempeter evakuirali štiri družine, pogasili požar, pregledali prostore in jih prezračili.

Požar je popolnoma uničil dve podstrešni stanovanji, dve pa sta neprimerni za bivanje.

Na kraju je bil tudi predstavnik civilne zaščite. Vzrok požara pa še preiskuje policija.