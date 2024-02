V Velenju skozi okno metal stvari in grozil, da se bo razstrelil

Danes, okoli pol devetih zjutraj, je občan Velenja policiste obvestil o čudnem ravnanju soseda, ki je skozi okno stanovanjskega bloka zmetal več različnih stvari. Na kraj je nemudoma odšla patrulja Policijske postaje Velenje in ugotovila, da občan, ki se je zaprl v stanovanje, iz katerega je iztekala voda, grozi, da se bo razstrelil.

Zaradi zagotovitve varnosti so v sodelovanju z gasilci evakuirali vhod stanovanjskega bloka, gasilci pa so zaprli vodo in tako ustavili iztekanje vode in posledično škodo. Policisti so medtem uspeli vzpostaviti stik z občanom, ga obvladali in pomirili. Po prvih podatkih je šlo za lažne grožnje, saj občan pri sebi ni imel eksplozivnih snovi. Občan je hospitaliziran, policisti pa nadaljujejo z ogledom kraja dejanja in ostalimi preiskovalnimi dejanji.