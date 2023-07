V Velenju mladoletniku zasegli 98 piratk in šest petard

Na PU Celje so ob tem spomnili, da je uporaba omenjene pirotehnike ne le prepovedana, ampak tudi zelo nevarna. Poškodbe so običajno zelo hude. Največkrat pride do poškodb rok in obraza.

"V večini primerov gre za visokoenergetske poškodbe, saj gre za globoke poškodbe tkiv in živcev, kar vodi v dolgotrajno zdravljenje in dolgotrajne posledice," so zapisali.

Vse, še posebej pa mladoletnike, pozivajo, naj se izognejo uporabi pirotehnike.