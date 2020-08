V Velenju ponoči gorelo več vozil

Zagorelo je okoli pol enih ponoči na Stantetovi ulici, v garažah večstanovanjskih blokov. Požar so pogasili gasilci iz PGD Velenje in Šalek, iz stanovanjske stavbe pa je bilo začasno delno evakuiranih 30 stanovalcev, sporočajo z Uprave RS za zaščito in reševanje. Ena oseba se je nadihala dima, zato so jo prepeljali v velenjski zdravstveni dom.