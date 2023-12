V Velenju zamaskirana neznanca pretepla mladoletnika

S PU Celje so sporočili, da so bili v četrtek zvečer obveščeni o poskusu ropa, ki se je zgodil na Prešernovi ulici v Velenju, kjer sta zamaskirana neznanca, oblečena v črna oblačila, stopila do mladoletnega fanta in od njega zahtevala denar.

Neznanca sta fanta, ki pri sebi ni imel denarja, podrla na tla, ga pretepla in lažje poškodovala. Ko je začel kričati, sta pobegnila. V omenjenem primeru policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ropa.