V Veliki Polani poskušali razstreliti bankomat

Policija je sporočila, da se je poskus ropa bankomata zgodil ob 2.57 uri zjutraj. "Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih so neznanci z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred prodajalno. Opravljena je bila ožja in širša blokada območja z namenom prijetja storilca oz. storilcev."

Kriminalisti in policisti trenutno še opravljajo ogled in zbirajo obvestila v zvezi z navedenim kaznivim dejanjem, hkrati pa pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o kaznivem dejanju, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.