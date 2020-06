V verižnem trčenju na 'primorki' udeležen tudi poslanec Zmago Jelinčič

Ob 10. uri so na primorski avtocesti pri priključku Brezovica v smeri Vrhnike v naletu trčila štiri osebna vozila. V nesreči se je ena oseba poškodovala, oskrbeli pa so jo reševalci NMP Ljubljana. Zadnji v verižnem trčenju je bil poslanec in vodja SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je fotografijo nesreče objavil na svojem Facebookovem profilu in pripisal: "Nesreča nikoli ne počiva. Zadnji v verižnem trčenju."

Kot je povedal, je na avtocesti vozil po levem pasu, pred njim pa sta bila dva motorista, ki sta začela hitro zavirati in sta zapeljala na desni pas. "Tudi jaz sem začel bremzati, ampak pred menoj je stal avto in sem treščil vanj. Pred njim so bili že drugi razbiti avtomobili, skratka, šlo je za verižno trčenje. Dobil sem plačilni nalog zaradi neupoštevanja razdalje med avtomobili. Pihal sem nula nula, ampak danes je 13. junij. To je obletnica moje poroke. Zgleda mi je tisti tamle gor zažugal 'Zmago, ne ser' ga več',"je o nesreči na zanj prav poseben dan povedal Jelinčič.