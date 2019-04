V verižnem trčenju pri italijanskem Vidmu huje poškodovan Slovenec

Nesreča se je zgodila med Vidmom in Palmanovo v smeri proti Benetkam malo pred poldnevom, ko je tovornjak s slovenskimi registrskimi oznakami iz še neznanega vzroka trčil v avtodom z avstrijskimi tablicami. Ta se je nato zaletel v avtomobil, v katerem sta bila dva Italijana, in v poljski tovornjak.

Italijanska državljanka, ki je vozila avtomobil, ter Avstrijska v avtodomu, sta umrli na kraju nesreče. En Italijan in Slovenec sta v kritičnem stanju in so ju prepeljali v bolnišnico v Vidmu, poškodovanega avstrijskega državljana pa v bolnišnico v Trstu.

Avtocesta je bila zaradi nesreče dlje časa zaprta.