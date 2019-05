V visokogorju še vedno zimske razmere: na območju Triglava zdrsnila planinka

Po informacijah kranjskih policistov so na kraju dogodka posredovali gorski reševalci in vojaški helikopter. "Naj vas spomladanski pogled iz doline in razmere na nižje ležečih hribih ne zavedejo preveč, ker niti približno niso primerljivi z visokogorjem. Sneg tam še vztraja, stanje pa je takšno tudi zaradi padavin, ki jih je bilo v zadnjem obdobju kar nekaj. Ko je v dolini deževalo, je v visokogorju še vedno snežilo. Kaže pa tudi na nove padavine," opozarja Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

Dodaja, da lahko v gorah že majhna napaka povzroči hudo posledico."Tveganje za nesrečo zmanjšajo kombinacija znanja, pripravljenosti, opreme, odgovornost in zavedanje, da so gore nepredvidljive. Aktualen problem so šibke plasti snega, napihan sneg in nov sneg. Zato je potrebna velika previdnost."