V Vižmarjih gori skladišče. Gasilci: 'Razmere so zelo zahtevne'

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pojasnila, da na kraju dogodka posredujejo gasilci Gasilske brigade Ljubljana in več PGD. "Zaradi bližine železnice je bil obveščen dispečer SŽ, obveščena je Policija in Elektro Ljubljana za odklop elektrike. Posreduje tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto."