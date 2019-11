V vozilu našli mrtvega moškega. Zaradi nevarnosti evakuirali 40 ljudi

Ob 12.49 so Nad stolarno v Štorah našli osebno vozilo, v katerem se je nahajala preminula oseba. Policija je bila obveščena o najdbi vozila, v njem pa sta bili vidni dve s cevko povezani posodi z neznano snovjo.

Ker je obstajala možnost, da bi pri odprtju vozila prišlo do kemične reakcije oziroma sum na prisotnost kemijsko, eksplozivno ali biološko nevarne snovi, je policija skupaj z gasilci PGE Celje in predstavniki civilne zaščite zavarovala širše območje okoli vozila. Najprej pa so evakuirali stanovalce bližnje hiše in nato še stanovalce okoliških hiš. Skupno je bilo tako evakuiranih 40 oseb, sporočajo s PU Celje. Za evakuirane prebivalce je poskrbela Civilna zaščita Občine Štore.

Nato so ob prisotnosti predstavnikov oddelka za protibombno zaščito Generalne policijske uprave ter ostalih interventnih služb odprli vozilo, v katerem je bil mrtev moški.

Nihče od prisotnih na kraju dogodka ni bil poškodovan, niti nihče od okoliških prebivalcev. Trenutno poteka ogled kraja dogodka, več informacij pa bo policija sporočila v prihodnjih dneh.

Pristojne službe so po izvedenih ukrepih vzele vzorce prisotne snovi za nadaljnjo analizo. Neposredna ali posredna nevarnost za okolico ali prebivalstvo ne obstaja, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.