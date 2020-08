V Vrbovem otrok med igro stekel pred avtomobil

V Vrbovem, v občini Ilirska Bistrica, se je sinoči zgodila prometna nesreča, v kateri je avtomobil trčil v otroka. Kot so sporočili s PU Koper, so policisti na kraju nesreče ugotovili, da so se otroci v grmovju igrali skrivalnice, nenadoma pa je eden od njih, star 12-let, skočil na cesto. V tem trenutku je po vaški ulici mimo stanovanjske hiše pravilno pripeljal voznik osebnega vozila, tako da se je otrok zaletel v prednji desni blatnik vozila.

Otroka so na kraju nesreče oskrbeli reševalci, zaradi suma na zlomljeno nogo pa so g ana nadaljnje zdravljenje odpeljali v izolsko bolnišnico. Starši poškodovanega otroa pa bodo policisti izdali plačilni nalog zaradi opustitve dolžne skrbi oziroma nadzorstva nad otrokom.