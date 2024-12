V Vrtojbi našli luksuzno vozilo, ukradeno v Italiji

Pri pregledu vozila so policisti ugotovili, da so registrske tablice na Land Roverju ponarejene, prav tako pa je bil ponarejen prometni dokument Republike Italije, ki ga je izročil 35-letni romunski voznik, so sporočili iz PU Nova Gorica. Poleg tega so policisti ugotovili, da izročeni kontaktni ključ za vozilo ni originalen.

Nadaljnja preiskava je razkrila, da je bil Land Rover ukraden v Italiji, kjer je lastniku nastala velika materialna škoda.