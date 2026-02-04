V zabojniku iz ZAE odkrili ukradenega Bentleyja

Policisti Postaje pomorske policije Koper so v torek skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) pregledali dve vozili, ki sta v zabojniku prispeli v koprsko pristanišče iz Združenih arabskih emiratov (ZAE). Med pregledom so ugotovili, da gre pri enem vozilu za prestižni Bentley Continental GT. Pri preverjanju mednarodnih evidenc so ugotovili, da je bil avtomobil prijavljen kot ukraden na Danskem, so sporočili iz PU Koper.

Zaradi ugotovitev so policisti vozilo zasegli. Preiskava je pokazala, da je avtomobil v Slovenijo želela začasno uvoziti 25-letna slovenska državljanka. Zoper njo bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja prikrivanja, skladno z 217. členom Kazenskega zakonika.