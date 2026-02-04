Naslovnica
Črna kronika

V zabojniku iz ZAE odkrili ukradenega Bentleyja

Koper, 04. 02. 2026 10.25 pred 48 minutami 1 min branja 5

Avtor:
L.M.
Ukraden Bentley Continental GT

Policisti so v sodelovanju s Fursom pri pregledu zabojnika v koprskem pristanišču iz ZAE odkrili ukradenega Bentleyja Continental GT. Avtomobil je bil prijavljen kot ukraden na Danskem, 25-letno slovensko državljanko, ki ga je želela začasno uvoziti, pa so ovadili zaradi suma prikrivanja.

Policisti Postaje pomorske policije Koper so v torek skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) pregledali dve vozili, ki sta v zabojniku prispeli v koprsko pristanišče iz Združenih arabskih emiratov (ZAE). Med pregledom so ugotovili, da gre pri enem vozilu za prestižni Bentley Continental GT. Pri preverjanju mednarodnih evidenc so ugotovili, da je bil avtomobil prijavljen kot ukraden na Danskem, so sporočili iz PU Koper.

Zaradi ugotovitev so policisti vozilo zasegli. Preiskava je pokazala, da je avtomobil v Slovenijo želela začasno uvoziti 25-letna slovenska državljanka. Zoper njo bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja prikrivanja, skladno z 217. členom Kazenskega zakonika.

Ukraden Bentley Continental GT
FOTO: PU Koper
Bentley Koper ukraden avto pregled

Lokomotiva trčila v vagone z avtomobili v smeri Luke Koper

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
04. 02. 2026 11.08
Folk, od kod taka pokvarjenost? V jugi smo spali pri odklenjenih vratih...
Odgovori
+1
2 1
Angelica007
04. 02. 2026 11.16
Res je
Odgovori
0 0
Lens
04. 02. 2026 11.05
Bentley? Neopazen uvoz, sploh, če si brez službe.
Odgovori
+2
2 0
rok1211
04. 02. 2026 10.57
amater
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
04. 02. 2026 10.53
25 letna vplivnica kajne ? Nič hudega , ima že pozlačeno od znotraj , bo dobila kmalu drugega še bolj prestižnega.
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
