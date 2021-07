V zadevi Marina brali poročili policistov pod krinko

V nadaljevanju sojenja zaradi domnevne zlorabe prostitucije v zadevi Marina ni bilo vabljenih prič, zato pa je sodišče prebralo poročili tajnih policijskih delavcev, ki so jima dekleta v klubu Marina pri Ajševici ponujala spolne usluge.

Prvi tajni policijski delavec je novembra 2017 vstopil v klub Marina ter na recepciji plačal vstopnino, ki je pokrivala storitve velnesa, samopostrežnega bifeja in pijače. Ob plačilu vstopnine, za katero je prejel tudi račun, mu je receptorka povedala, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, gostje pa dobijo zapestnice in se v garderobi preoblečejo v kopalne plašče. Policijski delavec je vprašal, ali je možno v Marini samo prespati, in dobil pritrdilen odgovor. Na vprašanje, ali lahko pripelje tudi partnerico, pa je dobil pojasnilo, da ženske nimajo vstopa v lokal.

icon-expand Policist pod krinko je v klubu Marina na vprašanje, ali lahko v klub pripelje tudi partnerico, dobil odgovor, da ženske nimajo vstopa v lokal. FOTO: POP TV

Zatem je policist v garderobi videl, kako je moški prišel v spremstvu dekleta in ji izročil gotovino. V osrednjem prostoru s točilnim pultom so se sprehajala pomanjkljivo oblečena dekleta. K njemu se je zvrstilo več deklet, ki so mu ponudila, da gredo v sobo in mu ponudijo spolne usluge. Cena je bila pri vseh fiksna, in sicer 70 evrov za pol ure oziroma 140 evrov za celo. Dekleta so bila pripravljena tudi na druženje izven kluba. Po tistem, ko ni sprejel ponudbe štirih deklet, je peto dekle pristopilo k njemu in ga vprašalo, če misli priti v sobo ali samo gledati. Kot je dekle dodalo, moški tja zahajajo samo zaradi seksa. Odvetnik Miha Šošić je po prebranem opozoril, da je iz poročila razvidno, da je tajni delavec koristil spolne usluge in da so bile te verjetno plačane iz davkoplačevalskega denarja. Odvetnica Tea Mlinar Kovačič, ki zagovarja Vesno Ternovec, eno izmed obtoženih v zadevi Marina, pa je poudarila, da policijski delavec niti ni plačal najnižje usluge, ampak kar celo uro uslug oziroma 140 evrov.

icon-expand Sergej Racman februarja letos ni priznal krivde na sodišču. FOTO: Bobo