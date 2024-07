V zadnjih treh mesecih v Pomurju kar 37 primerov nasilja v družini

Pomurski policisti so v sredo dvakrat posredovali zaradi nasilja v družini, in sicer v Gornji Radgoni in Lastomercih. Ob tem so zapisali, da so v zadnjih treh mesecih obravnavali že kar 37 tovrstnih kaznivih dejanj. Kot poudarjajo, ima Policija do nasilja v družini ničelno toleranco.