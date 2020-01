Včeraj je ob 14.43 uri na Zadobrovški cesti 115 v Ljubljani ob stanovanjski hiši pod nadstreškom zagorelo osebno vozilo, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili gasilci PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in GB ljubljana. Vozilo in nadstrešek sta bila v požaru uničena.