V Zadru med čolni plavalo truplo moškega

Okoli tretje ure ponoči s petka na soboto je zadarska policija s strani tamkajšnjih prebivalcev prejela prijavo, da v morju med čolni v zalivu Jazine plava truplo. Ti so se sprehajali vzdolž obale kneza Branimirja v bližini Veslaškega kluba, ko so med privezanimi čolni opazili truplo in takoj poklicali policijo. Na kraj dogodka so bili napoteni reševalci in policija.