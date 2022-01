Poleg Kovača so na begu še Blaž Kadivec, Luka Arapović, Mladen Samardžija in Mišo Krčič.

Slovenski del narkokartela je po ocenah policije odgovoren za prodajo najmanj 790 kilogramov kokaina, več kot dveh ton konoplje, heroina ter hašiša in 30 litrov amfetamina v obliki baze. Policija je zasegla še 5,6 milijona evrov gotovine, ki so jo člani pridobili z nelegalnimi posli.

V kriminalni združbi naj bi imel Kovač pomembno vlogo. V Naklem, v indrustrijski coni, naj bi v najetem skladišču skladiščil drogo, ko so jo drugi člani klana pripeljala iz Španije in Nizozemske.

Kako se je znašel prav v Dalmaciji, ni znano, a kot nam po telefonu pove predstavnica hrvaške Policije, so minuli teden preiskali stanovanje in druge prostore, ki jih je 34-letnik v Zadru uporabljal. Med preiskavo so zasegli 3,1 grama kokaina in osebne dokumente Republike Slovaške, za katere utemeljeno sumijo, da so ponarejeni.

Kavaški klan je sicer znan ne le po tihotapljenju droge, temveč tudi po svoji brutalnosti. V hiši groze v Beogradu se je dogajalo nepredstavljivo.