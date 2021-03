V Zagorju ob Savi prijeli nevarnega moškega

Policisti Policijske uprave Ljubljana so skupaj s pripadniki Specialne enote Policije pred poslovalnico Banke v Zagorju ob Savi prijeli moškega, za katerega je obstajal sum, da je oborožen in nevaren. Policisti so nato na več naslovih osumljenega opravili hišne preiskave, med katerimi so zasegli pištolo, več nožev in metalnih zvezdic.

Osumljeni se je prijetju uprl, vendar so ga policisti obvladali in pridržali na podlagi 157. člena Zakona o kazenskem postopku. Na podlagi odredbe

pristojnega sodišča so bile nato na več naslovih osumljenega opravljene hišne preiskave, pri katerih so policisti zasegli pirotehnična sredstva, več prirejenih nožev, metalnih zvezdic, plastični palici (tonfi), pištolo, naboje, ter prepovedano rastlino konopljo. Danes so osumljenega zaradi suma storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, odvzema mladoletne osebe in preprečite uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.