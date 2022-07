V Dolenji vasi zagorel kozolec, nastalo za več deset tisoč evrov škode

V torek nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o požaru v Dolenji vasi v občini Zagorje ob Savi. Ugotovili so, da je zagorelo na kozolcu, pod katerim je bilo skladiščenega več gradbenega materiala. Gasilci PGD Zagorje mesto in PGD Loke so pogasili požar in preprečili, da se ogenj ni razširil na sosednje gospodarsko poslopje. Policisti so kraj zavarovali in bodo danes opravili ogled kraja, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Vzrok za požar, v katerem je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode, še ni znan. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Po končanem ogledu bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.