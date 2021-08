V Zagorju pri Pivki medvedka napadla domačina

V Zagorju pri Pivki je medvedka napadla 30-letnega domačina. Kot so potrdili na PU Koper, so poškodovanega moškega prepeljali v UKC Ljubljana. Prve informacije kažejo na to, da je zašel med njo in mladiče.

Ob 19.47 je medvedka v vasi Zagorje pri Pivki napadla moškega. Na Policijski upravi (PU) Koper so nam potrdili, da je žival poškodovala 30-letnega domačina, ki je najverjetneje zašel med njo in mladiče. S šapo naj bi mahnila proti njemu, kako hude so poškodbe, pa zaenkrat še ni znano. Prepeljali so ga v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.