V Žalcu zagorela hiša, pogumen sosed rešil ljubljenčka

Okoli 12.35 so gasilci prejeli obvestilo, da gori stanovanjska hiša v Zabukovici v občini Žalec. Aktiviranih je bilo 41 gasilcev, ki so na kraj prihiteli z osmimi gasilnimi vozili. Pri gašenju je tako sodelovalo šest gasilskih društev: PGD Zabukovica, PGD Griže, PGD Kasaze Liboje, PGD Dobriša vas-Petrovče, PGD Vrbje in PGD Gotovlje.

Intervencija je trajala do 15. ure, gasilci gasilskega društva PGD Zabukovica in PGD Griže pa so zaradi požarnega varovanja in pomoči pri sanaciji požarišča na kraju ostali dlje. Kljub temu da so objekt uspešno pogasili, hiša ni primerna za bivanje.

Po prvih informacijah se je požar začel v kletnih prostorih, nato pa se je preko fasade razširil na podstrešje, je pojasnil Tadej Zupan, predstavnik za odnose z javnostmi iz Gasilske zveze Žalec. "Gasilci smo imeli več dela s samim odkrivanjem objekta in iskanjem dodatnih požarišč," je dejal Zupan.

Kot kaže, v času požara v hiši ni bilo nikogar razen hišnega ljubljenčka."Sosed je opazil požar in poklical gasilce, ta isti sosed pa je iz goreče hiše rešil tudi hišnega ljubljenčka," je dejal Zupan in dodal, da je šlo za psa.