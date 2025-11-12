V zameno za kredite zahtevala sklenitev mobilnih naročniških razmerij

Moška sta nekatere oškodovance prav tako izsiljevala, da sklenejo naročniška razmerja in jim izročijo telefone oz. da sklenejo hitri kredit za nakup vozila oz. drugih predmetov, so pojasnili na PU Maribor.

Policisti so pri osumljencema opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku. Ko bo ta zaključen, bodo na mariborsko okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo.