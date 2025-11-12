Svetli način
Črna kronika

V zameno za kredite zahtevala sklenitev mobilnih naročniških razmerij

Maribor, 12. 11. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
Policisti so prijeli 21-letnika iz Maribora in 24-letnika iz Pesnice, ki sta osumljena goljufije in izsiljevanja. Mlada moška sta oškodovancem obljubljala ugodne kredite, v zameno pa sta od njih zahtevala, da sklenejo naročniška razmerja pri mobilnih operaterjih in jima izročijo mobilne telefone. Svojih obljub kasneje nista izpolnila, s tem pa pridobila premoženjsko korist v višini več kot 20.000 evrov.

Moška sta nekatere oškodovance prav tako izsiljevala, da sklenejo naročniška razmerja in jim izročijo telefone oz. da sklenejo hitri kredit za nakup vozila oz. drugih predmetov, so pojasnili na PU Maribor.

Policisti so pri osumljencema opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku. Ko bo ta zaključen, bodo na mariborsko okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Moški s telefonom (slika je simbolična).
Moški s telefonom (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock
Naslednji članek

Policija preiskuje spletno goljufijo za skoraj 9000 evrov

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
12. 11. 2025 15.40
+1
Res ne razumem, kdo se loteva takšnih kupčij...?
ODGOVORI
1 0
kanarinac
12. 11. 2025 15.14
+1
To so stare prevarantske fore. Prevarant te prepriča, da skleneš naročnino, nato mu izročiš telefon, on pa ti v zameno izplača simbolično nagrado. Obljubi ti, da ima poznanstva v mobilnem podjetju in da bo po plačilu prvega obroka tvoj dolg izbrisan.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
12. 11. 2025 14.59
+10
Jah očitno sta od naivnežev dobila izročene nove GSM aparate, ki sta jih kasneje prodala, naivnežem pa je ostalo dve leti odplačevanja, če prav zastopim. Kredit sta si izmislila le za vabo.
ODGOVORI
10 0
Bebo2
12. 11. 2025 14.50
+0
ne razumem čisto točno za kaj gre
ODGOVORI
4 4
Bananistanec
12. 11. 2025 15.42
Njim kupiš telefon za 1000€ in več, ki ga prodata, kreditojemlacu pa ostane vezava in prazna denarnica
ODGOVORI
0 0
a res1
12. 11. 2025 14.41
+5
To je pa neki nov posel. Meni nerazumljiv...
ODGOVORI
7 2
galeon
12. 11. 2025 14.33
-1
Nobeno izsiljevanje ni to, če poveš svoje pogoje pred kupčijo.
ODGOVORI
4 5
