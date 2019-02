V zamrzovalniku več kot 18 let ležalo truplo pogrešane 23-letnice

V kraju Palovec v Međimurju na Hrvaškem je včeraj potekala kriminalistična preiskava družinske hiše, po tem, ko so prijeli prijavo, da so v enem od dveh zamrzovalnikov našli truplo ženske. Kriminalisti domnevajo, da bi truplo lahko pripadalo Jasmini Dominić, ki je pogrešana od avgusta 2000, a bo to potrdil šele patolog.

Policija naj bi zaslišala dve osebi, šlo naj bi za Jasminino sestro in njenega soproga. Prav v njuni družinski hiši naj bi namreč našli truplo v zamrzovalniku. Hrvaški mediji pišejo, da naj bi nato 45-letnico zaradi suma umora priprli, moškega pa po zaslišanju izpustili.

Po besedah sosedov je truplo našel zaročenec hčerke 45-letnice. V hiši naj bi namreč zmanjkalo elektrike, zato se je začel širiti neznosen smrad. "Nekdo je šel preverit v zamrzovalnik in našel truplo," je za 24sata povedal sosed.

Jasmina je izginila, ko je imela 23 let. Ob prijavi pogrešane osebe so svojci kot zadnji kraj, kjer naj bi se nahajala, navedli Zagreb. 23-letnica je namreč takrat tam študirala, vendar pa je izginila v času počitnic.

Jasminin oče je pred osmimi leti za Večernji list povedal, o čem se je zadnjič pogovarjal s svojo pogrešano hčerko. "Ko sem se zadnjič slišal z njo, je rekla, da gre na ladjo, na katerem je delal preko študentskega servisa. Rekla je, da bo šla še v Pariz. Od takrat nimamo nobenih informacij o njej," je takrat povedal Martin Dominić. Oče je pred nekaj leti umrl, mama pa živi in dela v Nemčiji.