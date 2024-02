V zanemarjenem stanovanju igle na dosegu rok otroka s posebnimi potrebami

Poleg tega je 47-letnica z otrokom živela v zanemarjenem stanovanju, ki ni primeren za bivanje, še posebej ne za otroka s posebnimi potrebami. V hišni preiskavi so policisti našli in zasegli tudi manjšo količino prepovedanih drog.

Ko so celjski policisti prispeli v stanovanje 47-letne Celjanke, ki so jo sumili neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, je bil prizor najbrž vse prej kot normalen za oči. V stanovanju je bilo namreč več uporabljenih igel za vbrizgavanje prepovedanih drog, ki so bile na dosegu rok njenega otroka. Z njimi bi se namreč lahko tudi huje poškodoval.

Zaradi nevzdržnih življenjskih razmer, v katerih je bival otrok, je policija obvestila Center za socialno delo, predstavniki pa so otroka začasno odvzeli in namestili v varno okolje.

V stanovanju pa nista bivala sama. Z njima je bil tudi pasji mladiček, ki sploh ni imel ustreznih listin in vsekakor ni bil primerno negovan. Zato sta bila pozvana še zaposlena Uprave RS za hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter psa začasno odvzela in namestila v karanteno.

Osumljeno Celjanko bodo zdaj kazensko ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Zoper njo bo uveden še prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o zaščiti živali.