V zapor privedli obsojenca, ki se nista pravočasno vrnila na prestajanje kazni

V primeru nevrnitve, ki je lahko tudi posledica spleta različnih življenjskih okoliščin, se za obsojencem namreč razpiše tiralica, kar vpliva na obsojenčevo nadaljnjo obravnavo med prestajanjem kazni, so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Marca sprejeti zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 je direktorjem zaporov omogočil, da so lahko za namene preprečevanja epidemije obsojencu za en mesec (z možnostjo podaljšanja) prekinili prestajanje zaporne kazni, če pri tem niso obstajali varnostni zadržki. Osebo so lahko tudi izpustili na prostost, če je imela do konca kazni manj kot šest mesecev in če za to ni bilo varnostnih zadržkov.