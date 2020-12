V ZDA usmrtili 40-letnega zapornika kljub številnim pozivom k pomilostitvi

Izvršitev smrtne kazni se je zavlekla za dve uri, potem ko so Bernardovi odvetniki prosili ameriško vrhovno sodišče, naj jo ustavi, a je bila njihova zahteva zavrnjena. Obramba je sodišče prosila, naj datum usmrtitve prestavi za dva tedna, v tem času pa bi se lahko bolje pripravili. Opozarjali so namreč, da niso izpolnjeni pogoji za izvršitev smrtne kazni.

40-letni Bernard Bernard je bil razglašen za mrtvega v četrtek ob 21.27 po lokalnem času. Pred smrtjo je družini para, v umor katerega je bil vpleten, namenil svoje zadnje besede. " Žal mi je. To so edine besede, ki jih lahko izrečem. So edine besede, ki lahko popolnoma zajamejo, kako se počutim zdaj in kako sem se počutil tisti dan ," je dejal Bernard po poročanju Associated Press.

Bernarda so leta 1999 obsodili na smrtno kazen zaradi vpletenosti v umor Todda in Stacie Bagley. Takrat 18-letni Bernard je bil eden od petih najstnikov, vpletenih v umor. Par so najstniki najprej oropali, nato pa ju je 19-letni Christopher Vialva ustrelil. Bernard je nato avtomobil, v katerem sta bila ustreljena Todd in Stacie, zažgal.

Bernardovi odvetniki so trdili, da sta bili obe žrtvi že mrtvi, še preden so avtomobil zajeli plameni. To je potrdil tudi neodvisni preiskovalec, ki ga je najela obramba. Tožilstvo je trdilo, da je Todd Bagley umrl takoj po strelu, pri Stacie pa so našli saje v dihalnih poteh, kar pomeni, da je umrla zaradi vdihavanja dima in ne zaradi strelne rane.

Obramba je ob tem trdila, da se je Bernard bal, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi upošteval ukazov Vialve, ki so ga usmrtili septembra. Vsi ostali fantje, ki so bili vpleteni v umor, niso prejeli smrtne kazni, saj so bili v času izvršitve umora mladoletniki. Bernardova obramba je sodišču predlagala dosmrtno zaporno kazen, tudi zaradi lepega obnašanja Bernarda v zaporu in njegove vključenosti v programe ozaveščanja za preprečevanje storitev kaznivih dejanj.

40-letnik je najmlajši zapornik, ki ga je zvezna vlada usmrtila v skoraj 70 letih. Pred koncem Trumpovega mandata so načrtovane še štiri usmrtitve. Če bodo vse izvršene, bo Trump predsednik, ki bo nadzoroval največ usmrtitev v več kot zadnjih stotih letih. To bi pomenilo skupno 13 zveznih usmrtitev od julija letos. Prekinjen je tudi 130 let star precedens zaustavitve usmrtitev v času predsedniških tranzicij. Joe Biden bo kot novi ameriški predsednik prisegel 20. januarja.