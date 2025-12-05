V zdravstveni dom vstopil s plastično pištolo in ukradenimi izdelki

V ponedeljek nekaj po 12. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi se v zdravstveni ustanovi v Brežicah nahajala mlajša oseba, ki naj bi imela za pasom pištolo. "Na kraj so bili nemudoma napoteni brežiški policisti. Izsledili in prijeli so mladoletnika in ugotovili, da ima pri sebi igračo iz plastike, podobno pištoli, ki jo je razkazoval. Predmet so mu zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru," so nam pojasnili na PU Novo mesto.

Omenjeni zakon določa, da se z globo 208,65 evra kaznuje tistega, ki na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja, ne štejejo za orožje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti.

"Mladoletnik je imel pri sebi tudi več živilskih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora in je bilo ugotovljeno, da jih je ukradel v prodajalni," so nam še sporočili policisti, ki so predmete zasegli in jih vrnili osebju prodajalne.

O tatvini bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.