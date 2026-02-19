Naslovnica
Črna kronika

V železniški most v Solkanu tokrat trčil avtobus

Solkan, 19. 02. 2026 09.18 pred 8 minutami 1 min branja 11

Avtor:
N.L.
Avtobus trčil v most v Solkanu

Zjutraj se je v železniški most v Solkanu zaletel avtobus, na katerem je bil en potnik, so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Cestni promet na tem odseku poteka nemoteno, železniški pa bo ustavljen predvidoma do petka opoldne. Pri tem mostom sta se v manj kot dveh letih zgodili že dve podobni nesreči. Isti voznik je v most najprej trčil s tovornjakom za beton, dva meseca kasneje pa še s tovornjakom s črpalko za beton.

Avtobus slovenskih registrskih oznak, ki je peljal proti Solkanu, se je v železniški most zaletel malo pred 8. uro. Na avtobusu je bil en potnik, po prvih informacijah policije pa v nesreči ni bil nihče poškodovan. Nastala je materialna škoda.

Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Odsek ceste in višina železniškega mostu sta sicer ustrezno označena s signalizacijo, pojasnjuje policija.

Železniški promet je bil na tem delu proge najprej ustavljen med 8.05 in 8.40, so nam sporočili s Slovenskih železnic, kjer so se naknadno odločili za še en strokovni pregled konstrukcije in most zaprli. Strokovnjaki bodo ugotavljali, ali je most zamaknjen. Most bo zato zaprt predvidoma do petka do 12. ure. Za potnike je urejen nadomestni prevoz.

Isti voznik v most trčil dvakrat

Pod omenjenim mostom sta se decembra 2024 in v začetku leta 2025 zgodili dve podobni nesreči, ki ju je povzročil isti voznik. Najprej se je takrat 52-letni voznik pod mostom zagozdil s tovornjakom za beton, dva meseca kasneje pa še s tovornjakom s črpalko za beton. Voznik prvič ni upošteval prometne signalizacije, v drugi nesreči pa je vozil pod vplivom prepovedanih drog.

V obeh primerih je povzročil za več sto tisoč evrov škode. Odsek ceste je bil po drugi nesreči dva tedna zaprt.

prometna nesreča solkan slovenske železnice

Na območju Ljutomera našli dve mrtvi osebi

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
19. 02. 2026 10.05
to je skoraj misija nemogoče da dvakrat narediš isto napako... saj ko je enkratimel nesrečo bi si moral zapomniti in celo z avtom previdno peljati pod ta most... ta oseba ze ni normalna.. ker ko te kača enkrat piči se še žime bojiš pravijo
Odgovori
0 0
Colgate
19. 02. 2026 10.03
Suljo?
Odgovori
0 0
Primula1
19. 02. 2026 10.00
Samo upam, da ni bil isti voznik, kot s kamionom....
Odgovori
0 0
ata_jez
19. 02. 2026 10.00
Vlake na kamione! In autobuse ... 🤣
Odgovori
0 0
kinimod
19. 02. 2026 09.59
Gorica je še vedno v času komunizma ! GO2025 , napredek da te skipa !
Odgovori
0 0
wsharky
19. 02. 2026 09.59
v tretje baje gre rdo
Odgovori
+1
1 0
dule71769904
19. 02. 2026 09.55
Most ni nič kriv ampak vozniki
Odgovori
+1
2 1
ata_jez
19. 02. 2026 10.01
Most samo pokasira. 🤣 Pa še to ga ne gane preveč. 🤣
Odgovori
0 0
pepe007
19. 02. 2026 09.52
Infrastruktura za vprežne vozove. Ne vozite z motornimi vozili po njej.
Odgovori
+1
2 1
Aijn Prenn
19. 02. 2026 09.49
Tale most pa nima sreče...
Odgovori
+3
3 0
ArseneLupin
19. 02. 2026 09.48
A je isti voznik?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
