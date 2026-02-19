V železniški most v Solkanu tokrat trčil avtobus

Avtobus slovenskih registrskih oznak, ki je peljal proti Solkanu, se je v železniški most zaletel malo pred 8. uro. Na avtobusu je bil en potnik, po prvih informacijah policije pa v nesreči ni bil nihče poškodovan. Nastala je materialna škoda.

Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Odsek ceste in višina železniškega mostu sta sicer ustrezno označena s signalizacijo, pojasnjuje policija.

Železniški promet je bil na tem delu proge najprej ustavljen med 8.05 in 8.40, so nam sporočili s Slovenskih železnic, kjer so se naknadno odločili za še en strokovni pregled konstrukcije in most zaprli. Strokovnjaki bodo ugotavljali, ali je most zamaknjen. Most bo zato zaprt predvidoma do petka do 12. ure. Za potnike je urejen nadomestni prevoz.