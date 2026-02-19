V železniški most v Solkanu tokrat trčil avtobus

Avtobus slovenskih registrskih oznak, ki je peljal proti Solkanu, se je v železniški most zaletel malo pred 8. uro. Na avtobusu je bil en potnik, po prvih informacijah policije pa v nesreči ni bil nihče poškodovan. Nastala je materialna škoda.
Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Odsek ceste in višina železniškega mostu sta sicer ustrezno označena s signalizacijo, pojasnjuje policija.
Železniški promet je bil na tem delu proge najprej ustavljen med 8.05 in 8.40, so nam sporočili s Slovenskih železnic, kjer so se naknadno odločili za še en strokovni pregled konstrukcije in most zaprli. Strokovnjaki bodo ugotavljali, ali je most zamaknjen. Most bo zato zaprt predvidoma do petka do 12. ure. Za potnike je urejen nadomestni prevoz.
Isti voznik v most trčil dvakrat
Pod omenjenim mostom sta se decembra 2024 in v začetku leta 2025 zgodili dve podobni nesreči, ki ju je povzročil isti voznik. Najprej se je takrat 52-letni voznik pod mostom zagozdil s tovornjakom za beton, dva meseca kasneje pa še s tovornjakom s črpalko za beton. Voznik prvič ni upošteval prometne signalizacije, v drugi nesreči pa je vozil pod vplivom prepovedanih drog.
V obeh primerih je povzročil za več sto tisoč evrov škode. Odsek ceste je bil po drugi nesreči dva tedna zaprt.
