V jutranjih urah vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Ko so ga končno z veliko mero truda uspeli varno ustaviti na območju Ljubljane, so najprej ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Nato pa je še preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,4 promila).

Ljubljanski prometni policisti so zjutraj na avtocesti opazili voznika osebnega vozila, ki je prehiteval vozila po desnem voznem pasu. S svetlobnimi in zvočnimi znaki so ga pričeli ustavljati, a voznik znakov ni upošteval in je z vožnjo kljub temu nadaljeval.

Neodgovornega voznika so pridržali, dokler se ni streznil, in mu zasegli osebno vozilo. Izdali so mu tudi plačilni nalog, ker je prehiteval po desni strani avtoceste, ker ni ustavil na znake policistov in ker je vozil tehnično neustrezno vozilo. Skupna globa za navedene prekrške znaša 740 evrov in pet kazenskih točk, vendar bodo zoper njega na pristojno okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog zaradi vožnje v času izvajanja ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Za vsakega od teh dveh prekrškov je predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Policija ob tem opozarja, da se še vedno premalo zavedamo, kakšno škodo povzroča alkohol. Deluje opojno, povzroča zasvojenost in škoduje zdravju. Škoda prekomernega pitja se tako kaže na vseh področjih našega življenja, še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na poslabšanje vozniških sposobnosti in varnost vožnje, kar prispeva k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče.