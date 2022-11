Gasilci v goreči počitniški hiši v naselju Ograje našli mrtvo osebo

Ob 5.42 so v naselju Ograje v občini Logatec gorela vikend hiša in bližnja drevesa. Gasilci PGD Zaplana, Gorenji in Dolnji Logatec, ki so požar pogasili, so v objektu našli mrtvo osebo.

Predali so jo pristojnim službam in nudili tudi pomoč Policiji pri preiskavi dogodka.

Posredovala je tudi dežurna služba podjetja Elektro Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.