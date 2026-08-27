V Zgornjih Jaršah trčila vozilo in potniški vlak

Trčenje vlaka z osebnim vozilom se je v Zgornjih Jaršah v občini Domžale zgodilo malo po 19.30.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali in pregledali kraj dogodka, prestrašeni osebi nudili pomoč pri izstopu iz vozila ter jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči. Na vozilu so odklopili akumulator in na vlaku preverili, ali je med potniki kdo poškodovan.

Slovenske železnice so za potnike zagotovile nadomestni prevoz.

Na kraju so bili tudi policisti, je razvidno na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.