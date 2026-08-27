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Črna kronika

V Zgornjih Jaršah trčila vozilo in potniški vlak

Zgornje Jarše, 27. 08. 2026 06.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Železniški tiri

V sredo zvečer sta v Zgornjih Jaršah trčila osebno vozilo in potniški vlak, je razvidno na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Posredovali so policisti in gasilci, slednji so zavarovali in pregledali kraj dogodka, prestrašeni osebi nudili pomoč pri izstopu iz vozila ter jo predali reševalcem. Na vlaku so preverili, ali je med potniki kdo poškodovan.

Trčenje vlaka z osebnim vozilom se je v Zgornjih Jaršah v občini Domžale zgodilo malo po 19.30.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali in pregledali kraj dogodka, prestrašeni osebi nudili pomoč pri izstopu iz vozila ter jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči. Na vozilu so odklopili akumulator in na vlaku preverili, ali je med potniki kdo poškodovan.

Slovenske železnice so za potnike zagotovile nadomestni prevoz.

Na kraju so bili tudi policisti, je razvidno na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

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