V znanega fotografa trčilo drseče motorno kolo

Policijsko upravo Celje so iz mariborskega UKC-ja v sredo popoldne obvestili, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 29. maja umrl 59-letni pešec. Nesreča se je okoli 15.40 v Velenju. 29-letni voznik motornega kolesa je zaradi nepravilnega prehitevanja preko dvojne neprekinjene ločilne črte trčil v voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pred njim in v križišču pravilno zavijal levo.

Motorist je po trčenju padel po vozišču, njegovo motorno kolo pa je zdrselo levo proti prehodu za pešce in trčilo v peško in pešca, ki sta pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce. 59-letnika so s helikopterjem odpeljali v mariborski klinični center, kjer pa je v pozneje umrl.