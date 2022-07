V Žusterni se je utopil moški, reševalec še eno osebo rešil iz bazena

Nekaj po 19. uri zvečer so na plaži pri Žusterni iz morja potegnili utopljenca in ga oživljali do prihoda Prehospitalne enote Koper, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Po prvih informacijah naj bi moški med plavanjem doživel zastoj srca in se v plitvini obrnil na hrbet.

Kljub hitri pomoči je moški umrl, o nesreči pa so bile obveščene pristojne službe. Kot so nam povedali na Policijski upravi Koper, je zdravnica odredila sanitarno obdukcijo.