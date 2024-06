Val nasilja v Šentjerneju: po domačinu napadli še voznika tovornjaka

Včeraj, nekaj minut pred zaprtjem trgovine v Šentjerneju, je varnostnik poklical Policijo zaradi več mlajših oseb, ki so razgrajale po trgovini. Ali so kaj ukradli, policisti še preiskujejo. Nekaj minut zatem so dobili še prijavo o skupini mladostnikov, ki je metala kamenje na vozilo. Prometni policisti so kmalu zatem izsledili sedem oseb, domnevnih osumljencev, starih od 13 do 18 let.

Policisti bodo pregledali posnetke videonadzora in na policijsko postajo povabili starše otrok in mladoletnikov.

V isti trgovini je sicer 28-letni moški že popoldne grozil in žalil trgovko. Policisti so ga izsledili in mu napisali plačilni nalog. Zaradi groženj, premoženjskih kaznivih dejanj in lahkih telesnih poškodb so 28-letnika že večkrat kazensko ovadili.

Prijeli mladoletnike, ki so poškodovali tovornjak

Policijska uprava Novo mesto poroča še o enem dogodku v Šentjerneju. Včeraj okoli pol osmih zvečer so policisti posredovali v Dobruški vasi, kjer je skupina mlajših oseb poškodovala parkirano tovorno vozilo. Po prvih ugotovitvah so naprej ogovorili 69-letnega voznika in ga prosili za cigarete. Ker so bili nezadovoljni z njegovim odgovorom, so mu razbili stransko steklo na tovornjaku, nato pa s kamenjem poškodovali še vetrobransko steklo in vrata.

Skupina se je nato zaradi posredovanja mimoidočih razbežala. Po prvih ocenah je na tovornjaku nastalo za več kot dva tisoč evrov škode. Takoj po dogodku je stekla intenzivna policijska preiskava, ki še poteka. Do zdaj so identificirali pet mladostnikov iz okolice Šentjerneja, starih od 13 do 17 let, ki jih sumijo kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine. Vse bodo kazensko ovadili in obvestili center za socialno delo.