Valant na sodišču ni priznal očitane zlorabe položaja

Pooblaščenec Hotelov Bernardin je na naroku vložil tudi premoženjskopravni zahtevek, saj družba od Valanta kot oškodovana stranka zahteva nekaj več kot štiri milijone evrov. S posojilom naj bi NFD Holding poplačal dolgove Abanki, vendar bo Valantov odvetnik Mitja Jelenič Novak na sodišču to izpodbijal z dokazi.

Stanislav Valant po današnji obravnavi zadeve ni želel komentirati, tožilka Marjana Grašič pa je dejala le, da obtoženemu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja iz leta 2010, za katerega je zagrožena zaporna kazen do osmih let zapora. Valant naj bi zlorabil svoj položaj ter vplival na pridobitev dveh posojil v višini 2,4 in 1,9 milijona evrov NFD Holdingu.