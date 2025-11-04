Vandali nad pisarno Svobode v Brežicah: z grafiti porisali pročelje

Iz Svobode so sporočili, da ostro obsojajo vsakršno obliko nasilja, nestrpnosti in vandalizma. "Žal smo bili v zadnjih dneh priča večkratnemu dejanju poškodovanja zunanjih površin naše pisarne v Brežicah, kjer so neznani storilci v treh zaporednih dneh z grafiti popisali pročelje prostorov. Dogodek smo prijavili policiji."

Kot pravijo, takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. "So izraz nestrpnosti in sovraštva, ki ne prispevajo k reševanju težav, s katerimi se soočamo kot skupnost. Svobodi je blizu dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev – ne pa vandalizem in spodbujanje sovraštva."