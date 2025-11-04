Vandali nad pisarno Svobode v Brežicah: z grafiti porisali pročelje

Iz Svobode so sporočili, da ostro obsojajo vsakršno obliko nasilja, nestrpnosti in vandalizma. "Žal smo bili v zadnjih dneh priča večkratnemu dejanju poškodovanja zunanjih površin naše pisarne v Brežicah, kjer so neznani storilci v treh zaporednih dneh z grafiti popisali pročelje prostorov. Dogodek smo prijavili policiji."
Kot pravijo, takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. "So izraz nestrpnosti in sovraštva, ki ne prispevajo k reševanju težav, s katerimi se soočamo kot skupnost. Svobodi je blizu dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev – ne pa vandalizem in spodbujanje sovraštva."
"Tovrsten vandalizem storilcev ostro obsojam in ocenjujem kot neproduktiven. Dogodki, povezani z nasilništvom, so tudi nas globoko prizadeli, si pa v Svobodi in v koaliciji močno prizadevamo, da se težave na področju varnosti in sobivanja rešujejo celostno – tako z varnostnega kot socialnega vidika. V tem trenutku pa je za vse nas najbolj pomembno zagotoviti varnost za vse prebivalke in prebivalce. In ravno v to smer gredo ukrepi, ki bodo v najkrajšem času sprejeti najprej na vladi in potem v državnem zboru," je sporočila vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič.
V Svobodi napovedujejo, da bodo še naprej delovali za družbo strpnosti, sodelovanja in spoštovanja med ljudmi. "Na izzive ne bomo odgovarjali z jezo, ampak z rešitvami – odgovorno, vključujoče in s pogledom naprej."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.