Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Vandali nad pisarno Svobode v Brežicah: z grafiti porisali pročelje

Brežice, 04. 11. 2025 14.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
234

Pisarna poslanske skupine Svoboda v Brežicah je bila v zadnjih dneh večkrat tarča vandalizma. Neznanci so z grafiti popisali pročelje prostorov. "Takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. So izraz nestrpnosti in sovraštva, ki ne prispevajo k reševanju težav, s katerimi se soočamo kot skupnost," so zapisali in dogodke prijavili policiji.

Iz Svobode so sporočili, da ostro obsojajo vsakršno obliko nasilja, nestrpnosti in vandalizma. "Žal smo bili v zadnjih dneh priča večkratnemu dejanju poškodovanja zunanjih površin naše pisarne v Brežicah, kjer so neznani storilci v treh zaporednih dneh z grafiti popisali pročelje prostorov. Dogodek smo prijavili policiji."

Kot pravijo, takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. "So izraz nestrpnosti in sovraštva, ki ne prispevajo k reševanju težav, s katerimi se soočamo kot skupnost. Svobodi je blizu dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev – ne pa vandalizem in spodbujanje sovraštva."

Vandali so se spravili nad pisarno Svobode v Brežicah.
Vandali so se spravili nad pisarno Svobode v Brežicah. FOTO: Gibanje Svoboda

"Tovrsten vandalizem storilcev ostro obsojam in ocenjujem kot neproduktiven. Dogodki, povezani z nasilništvom, so tudi nas globoko prizadeli, si pa v Svobodi in v koaliciji močno prizadevamo, da se težave na področju varnosti in sobivanja rešujejo celostno – tako z varnostnega kot socialnega vidika. V tem trenutku pa je za vse nas najbolj pomembno zagotoviti varnost za vse prebivalke in prebivalce. In ravno v to smer gredo ukrepi, ki bodo v najkrajšem času sprejeti najprej na vladi in potem v državnem zboru," je sporočila vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič.

V Svobodi napovedujejo, da bodo še naprej delovali za družbo strpnosti, sodelovanja in spoštovanja med ljudmi. "Na izzive ne bomo odgovarjali z jezo, ampak z rešitvami – odgovorno, vključujoče in s pogledom naprej."

svoboda brežice pisarna vandalizem
Naslednji članek

'Vrtnarja' izdal visok račun za elektriko: gojil 1200 rastlin konoplje

Naslednji članek

Simbol ponosa bi poenotil tudi razdvojeno domačo politiko

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (234)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
04. 11. 2025 15.51
+3
Bo kar držalo, da so za SMRT Acota krivi GOLOB, SVOBODA parlamentarni MUC MESEC in GNUSARCA,
ODGOVORI
3 0
mentos12
04. 11. 2025 15.49
+0
Vsakršen vandalizem,kot je ta,ne glede od kot prihaja in komu je namenjen,bi ga bilo potrebno raziskat in ostro kaznovat. V tem primeru je lahko tudi sporočilu tej politiki,da niso zadovoljni s tem kar dela,v povezavi s tem tragičnem dogodku v NM. Nestrinjanjem,nasprotovanjem določeni politiki se lahko izraža tudi na drugačne načine,ne pa z vandalizmom.
ODGOVORI
3 3
Rožle Patriot
04. 11. 2025 15.47
+7
Kaj, a "svoboda" spet ne razume sporočila ... ??? .. kot med čivkanjem Holobčka v Novem mestu ..: Holob ni samo slišal aplavza namesto žvižganja, ampak je tudi videl kako narod pleše v Novem mestu ... Ta fenomen ima res neko posebno izkrivljeno sliko kot tudi izkrivljen zvok .. !!!
ODGOVORI
9 2
Ana15
04. 11. 2025 15.46
+3
V spominu mi je ostal napihljivi moški spolni organ pred parlamentom.
ODGOVORI
3 0
Tvojamat420
04. 11. 2025 15.46
+3
Meni se zdi pa se kar produktivno.
ODGOVORI
4 1
Teleport
04. 11. 2025 15.46
+4
Ko bo Slovenc razumel, da ni za vse kriv jansa, bo mo šli na bolje
ODGOVORI
7 3
zulj001
04. 11. 2025 15.43
+8
Kdo govori o strpnosti ,po Ljubljani ste desne politike obešali na vislice ,pacali ste jih na sto načinov, zmerjali s fašisti ...
ODGOVORI
13 5
Tvojamat420
04. 11. 2025 15.47
-3
V provincah pa isto delate z levimi. Ne pravim da imajo eni prav in drugi narobe ampak prosim.ne bit hinavci. Sploh mate pa vedno po zobeh ljubljano, veliko nas nima veze z levicarji. Nehajte otroke posiljat sem na faks, sluzbo itd. Podpirajte lokalno okolje. Ce zmorete.
ODGOVORI
1 4
Spectator936
04. 11. 2025 15.42
-5
Sektasi na delu
ODGOVORI
6 11
Rožle Patriot
04. 11. 2025 15.48
+3
A tako se sedaj imenuje "svoboda" .. Sekta ???
ODGOVORI
4 1
barconis
04. 11. 2025 15.42
+9
Strpnost. Hja ne vem če. Povejti Tamari vonta in Urški Kakočar itd...l
ODGOVORI
11 2
yss
04. 11. 2025 15.42
-4
Ve se, kdo v Sloveniji neti sovraštvo med ljudmi že 34 let. Koliko žaljivih postov moramo vsak dan "požirati" vsi, ki ne mislimo enako, kot verniki stranke SDS. Pa to ni najhuje. Bolj hudo je, da imajo ti ljudje v glavi neko totalno zmedo o tem, kaj je prav in kaj ni in, da tolerirajo vsak korak, ki ga njihov vodja naredi tudi v smeri kriminala. Preprosto nimajo lastne presoje, ne člani stranke in ne pristaši. To je pa res grozno....
ODGOVORI
5 9
Misika1967
04. 11. 2025 15.41
-2
Tega so zmozni tisti,ki bivsemu komunistu z rdeco knjizico,danes verniku v nebo vpijajocemu sledijo kot slepci. Toliko hudobij,razprtij,sovrastva... ni sposoben nihce na tem planetu. Da pretepas,polivas,spricas z solzilcem lasten narod,z prevarami prevzemas oblast,ne spostujes nikogar. No za taksne ni prostora v vladi. Sprejet zakon,da bivsi zaporniki ne morejo vec nikoli kandidirat.
ODGOVORI
5 7
Pamir
04. 11. 2025 15.41
-4
Poleg patetičnih plakatov se je sekta dosmrtnega partijskega šerifa janšaja pognala v čečkanje fasad.Stanje sem jim rapidno slabša.
ODGOVORI
5 9
Zlobkova kanalizacija.
04. 11. 2025 15.41
+5
Vedno več bodo iz svobode iskali takšne stvari saj vedo ,da so potolčeni do konca.
ODGOVORI
8 3
JApajaDAja
04. 11. 2025 15.40
+4
..in to so edini grafiti na sedežu stranke v celi r slo, v celotnem našem obstoju?
ODGOVORI
5 1
kivzfccz
04. 11. 2025 15.38
-2
Stare u d baske metode. Sami so popacka stavbo,sedaj se pa zgražajo in iščejo volilne glssove. Tudi ukrainci so vrgli v zrak plinovod,kazali so pa na nickrive ruse..
ODGOVORI
4 6
nemski_ovcar
04. 11. 2025 15.37
+1
Trump naredi red....
ODGOVORI
4 3
BBcc
04. 11. 2025 15.42
-2
Nered misliš...
ODGOVORI
2 4
Slovener
04. 11. 2025 15.37
+3
Po splošni klimi v Sloveniji, se bodo podobni napisi pojavili še kje drugje in ne samo v Brežicah.
ODGOVORI
5 2
2mt8
04. 11. 2025 15.37
+0
Groza. Če bi podrafitirali pisarno SDS bi bilo nepopisno veselje.
ODGOVORI
5 5
Zlobkova kanalizacija.
04. 11. 2025 15.38
-4
Točno tako.
ODGOVORI
1 5
Rožle Patriot
04. 11. 2025 15.40
+3
... in to še z neko svastiko, ki jo lewaki z veliim veseljem rišejo, kot tudi očitno obožujejo .. !
ODGOVORI
6 3
BBcc
04. 11. 2025 15.43
-1
To so povezani. Sebi ne bojo delali škode.
ODGOVORI
0 1
Odisej25
04. 11. 2025 15.36
-4
Ti t.i. vandali si pristaši sekte SDS. Samo oni lahko počenjajo take umazanije. SDS, ki nikoli, ma prav nikoli v svojih 3 mandatih ni storila NIČ, da bi se rešilo romsko vprašanje na Dolenjskem. SDS ni sposobna tega, sposobna je samo širiti sovraštvo in hujskati ljudi, Vprašam sektaše SDS, Kaj dobrega je SDS storila v vsej svoji zgodovini? Malo pomagam, uvedla je vinjetni sistem in si izmislila parolo ''I feel sLOVEnija''.
ODGOVORI
5 9
Muca ne grize
04. 11. 2025 15.38
+1
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
2 1
marker1
04. 11. 2025 15.41
+1
Že samo to je več kot je naredila vaša opcija.
ODGOVORI
2 1
1337
04. 11. 2025 15.36
-1
kaj so pa napisal?
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330