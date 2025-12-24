Vandali razbili avtobus: škode za tisoč evrov

Vandalizem se je zgodil na avtobusni postaji v Tolminu, kjer so policisti obravnavali kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari na škodo podjetja Nomago.

"Več mladoletnikov ter en polnoletni občan so se znesli nad avtobusom ter na njem povzročili za približno tisoč evrov materialne škode," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so nekaj storilcev že odkrili, preiskava pa še poteka. Policisti bodo podali kazensko ovadbo.