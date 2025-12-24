Naslovnica
Črna kronika

Vandali razbili avtobus: škode za tisoč evrov

Nova Gorica, 24. 12. 2025 16.15 pred 30 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.H.
Prevzem novih policijskih vozil - marice

Novogoriški policisti obravnavajo primer poškodovanja avtobusa. Po doslej zbranih informacijah so ugotovili, da se je več mladoletnikov in en polnoletni občan zneslo nad avtobusom in povzročilo večjo materialno škodo. Nekaj osumljencev so že odkrili.

Vandalizem se je zgodil na avtobusni postaji v Tolminu, kjer so policisti obravnavali kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari na škodo podjetja Nomago. 

"Več mladoletnikov ter en polnoletni občan so se znesli nad avtobusom ter na njem povzročili za približno tisoč evrov materialne škode," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. 

Policisti so nekaj storilcev že odkrili, preiskava pa še poteka. Policisti bodo podali kazensko ovadbo.

vandali avtobus pu nova gorica

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antena
24. 12. 2025 17.06
Imena in priimke ter za 1 leto prisilno delat, da poravnajo skodo
Odgovori
0 0
Petur
24. 12. 2025 16.48
tisoč škode je že ko ga pijani potniki zapa Ca jo ..
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
24. 12. 2025 16.40
Imena...nujno objavljat imena
Odgovori
+7
7 0
Watcherman
24. 12. 2025 16.47
Imena se javno ne objavlja kaj tebi ni jasno.?
Odgovori
-2
2 4
Pingy Pongy
24. 12. 2025 16.56
A jim ne bi dal vzgleda in najprej sam objavil svojega.
Odgovori
+0
1 1
