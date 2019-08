Vandali so se spravili na vozilo in prikolico štajerskega glasbenika

Kot je zapisal na družbenih omrežjih, predvideva, da je nepridiprav vedel, kako se lotiti podviga, saj se je spretno izognil vidnemu kotu kamer: "Oseba, ki je to naredila, točno ve kje so nameščene nadzorne kamere in senzorji alarma, kje je tista točka, ki je senzor gibanja ne bo zaznal."

Meni, da je storilec prišel iz smeri za njegovo garažo do prikolice na desni strani, kjer ga senzor ni zajel. "Nato je moral počepniti in in se lotil avtomobila iz leve strani, ker je točno vedel da ga za vozilom senzor zopet ne bo zajel. Avtomobila z druge strani ni mogel poškropiti, ker bi ga nazorna kamera sigurno zajela. Nato je moral nazaj po isti poti, saj so sledi, od kod je prišel in kam odšel jasno videne," je opisal možen scenarij Serenade.

Dogodek je prijavil policiji, tistemu, ki bo povedal oziroma dokazal, kdo mu je povzročil škodo, pa obljublja nagrado 1500 evrov.