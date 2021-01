Vandali v Novem mestu so se lotili policijske stavbe

Po poročanju Dolenjska news so se v nedeljo na pročelju PU Novo mesto pojavili grafiti oziroma sporočila "očitno kaznovanega državljana". Očitno nezadovoljstvo je storilec izrazili na stavbi policijske uprave, novomeški policisti ga še iščejo.

Policisti so potrdili, da je 3. januarja v jutranjih urah neznanec popisal stekla in del fasade na stavbi PU Novo mesto. Obvestila še zbirajo in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine, o ugotovitvah pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.