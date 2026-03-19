Črna kronika

Vandalizem na pokopališču: poškodovanih več nagrobnikov

Ajdovščina, 19. 03. 2026 15.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Pokopališče

Na pokopališču na Otlici pri Ajdovščini so neznani storilci poškodovali nagrobne plošče na dveh grobovih, kar je povzročilo škodo okoli 6000 evrov. Policija okoliščine vandalizma še preiskuje in išče storilce teh dejanje.

Novogoriška policija je bila obveščena o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari na pokopališču na Otlici v občini Ajdovščina. Po doslej zbranih podatkih so neznani storilci v času od včerajšnjega popoldneva do današnje prijave poškodovali nagrobni plošči na dveh grobovih. 

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Plošči sta padli na sosednja grobova in ju prav tako poškodovali. S tem dejanjem je bila povzročena materialna škoda na dveh grobovih v višini približno 6.000 evrov, medtem ko se škoda na dodatno poškodovanih grobovih še ocenjuje. Policija okoliščine kaznivega dejanja, povezanega z vandalizmom, še preiskuje, so sporočili s PU Nova Gorica. 

vandalizem pokopališče Otlica Ajdovščina poškodovanje grobov

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

