Vandalizem na pokopališču: poškodovanih več nagrobnikov

Novogoriška policija je bila obveščena o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari na pokopališču na Otlici v občini Ajdovščina. Po doslej zbranih podatkih so neznani storilci v času od včerajšnjega popoldneva do današnje prijave poškodovali nagrobni plošči na dveh grobovih.

Plošči sta padli na sosednja grobova in ju prav tako poškodovali. S tem dejanjem je bila povzročena materialna škoda na dveh grobovih v višini približno 6.000 evrov, medtem ko se škoda na dodatno poškodovanih grobovih še ocenjuje. Policija okoliščine kaznivega dejanja, povezanega z vandalizmom, še preiskuje, so sporočili s PU Nova Gorica.