Zaradi nočnega vandalizma na progi v Novem mestu vlaki ne vozijo

Novomeški policisti so ponoči obravnavali vandalizem na železniški progi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah so neznanci poškodovali električne in optične vodnike in povzročili premoženjsko škodo. Po ogledu kraja kaznivega dejanja policisti nadaljujejo preiskavo, je sporočila njihova predstavnica Alenka Drenik Rangus.

S Slovenskih železnic medtem potnike obveščajo, da je zaradi posledic nočnega vandalizma na relaciji Novo mesto Šmihel–Trebnje organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vlaka 3373 in 3375. Ostali vlaki vozijo normalno po voznem redu, vendar bo prihajalo do zamud.



Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, kjer se ustavljajo vlaki. Vendar pa za razliko od vlakov ne morejo prevažati oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoče prevažati koles in živali. Izjema so psi vodniki in psi pomočniki. Pri nadomestnih prevozih lahko pride do zamud, kar upoštevajte pri načrtovanju potovanja, so še dodali.

Že ponoči so bile na delu tudi dežurne ekipe Slovenskih železnic, ki so odpravljajo posledice nočnega dejanja.