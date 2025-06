Vandalizem v Krškem: kdo krade rože in uničuje svetilke?

Nazadnje so primer vandalizma zaznali na postajališču za avtodome (PZA Krško), kjer je iz zaklenjenih stebričkov za elektriko in vodo izginila gotovina, pri čemer na opremi ni bilo zaznati sledi poškodovanja. Žal to ni osamljen primer, so sporočili iz Občine Krško.

V preteklih dneh so tako že poročali o vandalizmu v mestnem parku, kjer so bile poškodovane svetilke, reflektorji in cvetlične gredice, prejeli pa so tudi obvestila o izginotju rož pred večnamenskim domom v Dolenji vasi ter pred Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško.